Угрожал взорвать гранатой: в Славянске мужчина ограбил подростков

Детали

В полицию Славянска поступило сообщение о разбойном нападении возле магазина. Двое 17-летних парней сообщили, что неизвестный мужчина, угрожая взрывом, завладел их смартфонами и кошельком с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска в течение часа установили злоумышленника и задержали его на одной из улиц. Следственно-оперативная группа изъяла у правонарушителя гранату РГМ и имущество потерпевших. Боеприпас направлен на экспертизу, сейчас устанавливается его происхождение.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за незаконное завладение автотранспортом. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Нападавшему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве "по горячим следам" разоблачили и задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на учреждение по выдаче микрокредитов.