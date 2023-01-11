Угрожал взорвать гранатой: в Славянске мужчина ограбил подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Славянске злоумышленник, угрожая взрывом гранаты, отобрал у двух несовершеннолетних ребят телефоны и деньги. В течение часа оперативники его разыскали. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
Детали
В полицию Славянска поступило сообщение о разбойном нападении возле магазина. Двое 17-летних парней сообщили, что неизвестный мужчина, угрожая взрывом, завладел их смартфонами и кошельком с деньгами.
Сотрудники уголовного розыска в течение часа установили злоумышленника и задержали его на одной из улиц. Следственно-оперативная группа изъяла у правонарушителя гранату РГМ и имущество потерпевших. Боеприпас направлен на экспертизу, сейчас устанавливается его происхождение.
Задержанным оказался 28-летний местный житель, ранее судимый за незаконное завладение автотранспортом. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
Нападавшему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В Киеве "по горячим следам" разоблачили и задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на учреждение по выдаче микрокредитов.