Здійснив розбійний напад на фінустанову: у Києві "по гарячих слідах" затримали чоловіка

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Зазначається, що 3 січня в кредитну установу по вулиці Старовокзальній увірвався чоловік в чорній медичній масці та напав на робітницю. Забризкавши жінку обличчя газовим балончиком, він вдарив її кулаком по голові та, погрожуючи ножем, забрав із сейфа 22 000 гривень.

Нападник втік з місця події, проте правоохоронці встановили його особу та затримали. Наразі йому повідомлено про підозру за розбій, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо

Київська містка прокуратура повідомила, що двом чоловікам, які в новорічну ніч запускали салюти у Києві, повідомлено про підозру.