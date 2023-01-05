Совершил разбойное нападение на финучреждение: в Киеве "по горячим следам" задержали мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Киеве "по горячим следам" разоблачили и задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на учреждение по выдаче микрокредитов. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.
Детали
Отмечается, что 3 января в кредитное учреждение по улице Старовокзальной ворвался мужчина в черной медицинской маске и напал на работницу. Забрызгав женщину лицо газовым баллончиком, он ударил ее кулаком по голове и, угрожая ножом, забрал из сейфа 22 000 гривен.
Нападавший скрылся с места происшествия, однако правоохранители установили его личность и задержали. Сейчас ему сообщено о подозрении за разбой, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.
Напомним
Киевская городская прокуратура сообщила, что двум мужчинам, которые в новогоднюю ночь запускали салюты в Киеве, сообщено о подозрении.