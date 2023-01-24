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У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати загинули двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати у квартирі багатоповерхівки загинули двоє осіб, повідомила поліція Хмельницької області, передає УНН.

У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати загинули двоє осіб

Вчора, 23 січня, близько 11:00 години в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Львівське шосе. Під час огляду місця події фахівці попередньо встановили, що в приміщенні відбувся вибух гранати.

Деталі

Від свідків на лінію “102” надійшло повідомлення про вибух за вказаною адресою в квартирі на 8-му поверсі.

У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги.

Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Вони разом працювали на одному із підприємств м. Хмельницького.

Під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки гранати, ймовірно — РГД-5.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події. Зокрема, з’ясовують, де загиблий взяв боєприпас та що стало причиною його вибуху.

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