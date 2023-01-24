У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати у квартирі багатоповерхівки загинули двоє осіб, повідомила поліція Хмельницької області, передає УНН.
Вчора, 23 січня, близько 11:00 години в одній із квартир багатоповерхівки по вул. Львівське шосе. Під час огляду місця події фахівці попередньо встановили, що в приміщенні відбувся вибух гранати.
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Від свідків на лінію “102” надійшло повідомлення про вибух за вказаною адресою в квартирі на 8-му поверсі.
У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги.
Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Вони разом працювали на одному із підприємств м. Хмельницького.
Під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки гранати, ймовірно — РГД-5.
Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події. Зокрема, з’ясовують, де загиблий взяв боєприпас та що стало причиною його вибуху.
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