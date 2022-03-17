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В Хмельницком будут изымать квартиры у арендодателей, которые завышают цены на жилье для переселенцев

Киев • УНН

 • 205593 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Хмельницком будут изымать квартиры у арендодателей, которые завышают цены на жилье для беженцев. Об этом в своем Facebook сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, пишет УНН.

Цитата

"Есть те, кто порочит славное имя хмельничан. Кто выставляет нас не в совсем хорошем свете перед теми, кого мы принимаем. Есть немало случаев, когда мы видим резкий скачок на стоимость аренды квартир. Квартира, которая стоила 5 тысяч гривен в месяц, почему-то начала стоить 22 тысячи гривен. Кто решил заработать на войне. Я предупреждаю всех, что в случаях подобных вещей будут применены меры в условиях военного времени. Я лично буду обращаться к военной администрации, которые имеют на это право, с просьбой изымать такое имущество в пользу государства”, - заявил Симчишин.

Детали

По словам мэра, в изъятых квартирах можно будет обустроить волонтерские центры или же бесплатно поселить беженцев или военных.

Добавим

Накануне в Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибло, 9 — травмировано.

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