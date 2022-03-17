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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Хмельницькому вилучатимуть квартири у орендодавців, які завищують ціни на житло для переселенців

У Хмельницькому вилучатимуть квартири у орендодавців, які завищують ціни на житло для переселенців

Київ • УНН

 • 205593 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Хмельницькому вилучатимуть квартири у орендодавців, які завищують ціни на житло для біженців. Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, пише УНН.

Цитата

"Є ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничан. Хто виставляє нас не в зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на вартість оренди квартир. Квартира, яка коштувала 5 тисяч гривень на місяць, чомусь почала коштувати 22 тисячі гривень. Хтось вирішив заробити на війні. Я попереджаю всіх, що у випадках подібних речей будуть застосовані міри в умовах воєнного часу. Я особисто буду звертатись до військової адміністрації, які мають на це право, з проханням вилучати таке майно на користь держави”, - заявив Симчишин.

Деталі

За словами мера, у вилучених помешканнях можна буде облаштувати волонтерські центри, або ж безкоштовно поселити біженців чи військових.

Додамо

Напередодні на Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 — травмовано.

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