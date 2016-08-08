В Хмельницком горел полигон твердых отходов

Так, 7 августа в 18.20 поступило сообщение о пожаре на открытой территории Хмельницкого городского полигона твердых бытовых отходов.



Огонь успел распространиться на площадь 300 кв.м. В течение трех часов пожарным удалось локализовать пожар, а в 22.10 - полностью ликвидировать.



К ликвидации пожара были привлечены 26 спасателей на 7 единиц пожарной и специальной техники ГСЧС, а также коммунальные службы областного центра.



Координацию действий спасательных подразделений осуществляла мобильная оперативная группа во главе с начальником Главного управления Эдуардом Братко.



