В Хмельницком горел полигон твердых отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Хмельницком, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Хмельницкой области.
Так, 7 августа в 18.20 поступило сообщение о пожаре на открытой территории Хмельницкого городского полигона твердых бытовых отходов.
Огонь успел распространиться на площадь 300 кв.м. В течение трех часов пожарным удалось локализовать пожар, а в 22.10 - полностью ликвидировать.
К ликвидации пожара были привлечены 26 спасателей на 7 единиц пожарной и специальной техники ГСЧС, а также коммунальные службы областного центра.
Координацию действий спасательных подразделений осуществляла мобильная оперативная группа во главе с начальником Главного управления Эдуардом Братко.