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У Хмельницькому горів полігон твердих відходів

У Хмельницькому горів полігон твердих відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому, передає УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

Так, 7 серпня о 18.20 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території Хмельницького міського полігону твердих побутових відходів.

Вогонь встиг поширитися на площу 300 кв.м. Протягом трьох годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 22.10 — повністю ліквідувати.

До ліквідації пожежі були залучені 26 рятувальників на 7 одиницях пожежної та спеціальної техніки ДСНС, а також комунальні служби обласного центру.

Координацію дій рятувальних підрозділів здійснювала мобільна оперативна група на чолі з начальником Головного управління Едуардом Братко.

Українські Національні Новини

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