У Хмельницькому горів полігон твердих відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Хмельницькому, передає УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Хмельницькій області.
Так, 7 серпня о 18.20 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території Хмельницького міського полігону твердих побутових відходів.
Вогонь встиг поширитися на площу 300 кв.м. Протягом трьох годин вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 22.10 — повністю ліквідувати.
До ліквідації пожежі були залучені 26 рятувальників на 7 одиницях пожежної та спеціальної техніки ДСНС, а також комунальні служби обласного центру.
Координацію дій рятувальних підрозділів здійснювала мобільна оперативна група на чолі з начальником Головного управління Едуардом Братко.