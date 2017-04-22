В Хмельницком 15-летнего парня на "зебре" сбил автомобиль

“ДТП произошло на улице Каменецкая. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Медики „скорой“ госпитализировали мальчика в областную больницу. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа”, — отметили в патрульной полиции.

Как сообщал УНН, около полудня под Запорожьем, на трассе “Харьков-Симферополь” столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и “ВАЗ-2104” . Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.