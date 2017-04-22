У Хмельницькому 15-річного хлопця на "зебрі" збив автомобіль
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Автомобіль Фіат Скудо, під керуванням 27-річного хмельничанина, здійснив наїзд на 15-річного хлопчика який переходив проїздну частину по пішохідному переходу на “зелений” сигнал світлофора. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції міста Хмельницький.
“ДТП сталося на вулиці Кам’янецька. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Медики „швидкої“ шпиталізували хлопчика до обласної лікарні. На місці ДТП працює слідчо- оперативна група”, — зазначили у патрульній поліції.
Як повідомляв УНН, близько опівдня під Запоріжжям, на трасі “Харків-Сімферополь” зіткнулись мікроавтобус Mercedes Vito та “ВАЗ-2104”. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області.