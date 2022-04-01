В Херсонской области украинские военные освободили 11 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Херсонской области защитники Украины освободили от российских захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов. Об этом информирует группировка войск "Юг", передает УНН.
Детали
Освобождены населенные пункты Херсонской области:
- Нововоронцовка;
- Малая Шестерня;
- Новогригоровка;
- Тополиное;
- Князевка;
- Красновка;
- Свободное;
- Каменка;
- Пригорье;
- Кочубеевка;
- Орлово.
Местное население благодаря украинским военным наконец может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).
"В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", — говорится в сообщении.
Кроме этого, ВСУ захватили в качестве трофеев немало российской техники, в том числе танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.
Напомним
В Херсонской области оккупанты планируют создать собственные "администрации".