В Херсонской области украинские военные освободили 11 населенных пунктов

Детали

Освобождены населенные пункты Херсонской области:

- Нововоронцовка;

- Малая Шестерня;

- Новогригоровка;

- Тополиное;

- Князевка;

- Красновка;

- Свободное;

- Каменка;

- Пригорье;

- Кочубеевка;

- Орлово.

Местное население благодаря украинским военным наконец может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).

"В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников", — говорится в сообщении.

Кроме этого, ВСУ захватили в качестве трофеев немало российской техники, в том числе танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.

Напомним

В Херсонской области оккупанты планируют создать собственные "администрации".