У Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Херсонській області захисники України визволили від російських загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів. Про це інформує Угруповання військ "Південь", передає УНН.
Деталі
Визволено такі населені пункти Херсонської області:
- Нововоронцовка;
- Мала Шестерня;
- Новогригорівка;
- Тополине;
- Князівка;
- Краснівка;
- Свободне;
- Кам’янка;
- Пригір’я;
- Кочубєївка;
- Орлове.
Місцеве населення завдяки українським військовим нарешті може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
"Своєю чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників", — йдеться в повідомленні.
Крім цього, ЗСУ захопили як трофеї чимало російської техніки, зокрема танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Нагадаємо
В Херсонській області окупанти планують створити власні "адміністрації.