У Херсонській області українські військові звільнили 11 населених пунктів

Деталі

Визволено такі населені пункти Херсонської області:

- Нововоронцовка;

- Мала Шестерня;

- Новогригорівка;

- Тополине;

- Князівка;

- Краснівка;

- Свободне;

- Кам’янка;

- Пригір’я;

- Кочубєївка;

- Орлове.

Місцеве населення завдяки українським військовим нарешті може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).

"Своєю чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, ЗСУ захопили як трофеї чимало російської техніки, зокрема танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

Нагадаємо

В Херсонській області окупанти планують створити власні "адміністрації.