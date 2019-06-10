В Херсонской области в колодце для полива погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Херсонской области в колодце для полива во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека. Еще двое отравились неизвестным газом, когда пытались их спасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
Согласно данным департамента, 9 июня в селе Казачьи Лагеря Алешковского района в 17:15, к спасателям поступила информация о несчастном случае с людьми в колодце для полива.
"На глубине примерно 12 м во время проведения работ с бензопомпой погибли 2 человека и 2 человека получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. В 18 ч. 45 мин силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и двое пострадавших достали на поверхность" , - говорится в сообщении.
Для установления точной причины смерти тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Одного из пострадавших доставили в больницу. Другой пострадавший от госпитализации отказался.
Кроме того, сотрудниками ГУ Нацполиции проводится дознание и установления подробностей происшествия.
Напомним, в Харьковской области в сточных яме нашли тела двух работников детсада - отца и дочери.