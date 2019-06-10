У Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Херсонській області в колодязі для поливу під час проведення робіт з бензопомпою загинули двоє людей. Ще двоє отруїлися невідомим газом, коли намагалися їх врятувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з даними департаменту, 9 червня в селі Козачі Лагері Олешківського району о 17:15, до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок з людьми в колодязі для поливу.
"На глибині приблизно 12 м під час проведення робіт з бензопомпою загинули 2 людини та 2 людини отримали отруєння невідомим газом під час спроби врятувати попередніх. О 18 год. 45 хв силами особового складу пожежно-рятувального підрозділу тіла загиблих та двох постраждалих вилучено на поверхню", - йдеться в повідомленні.
Для встановлення точної причини смерті тіла направили на судово-медичну експертизу. Одного з постраждалих доставили до лікарні. Інший постраждалий від госпіталізації відмовився.
Крім того, співробітниками ГУ Нацполіції проводиться дізнання та встановлення подробиць події.
Нагадаємо, У Харківській області у сточній ямі знайшли тіла двох працівників дитсадка – батька та доньки.