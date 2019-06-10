У Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Херсонській області в колодязі для поливу під час проведення робіт з бензопомпою загинули двоє людей. Ще двоє отруїлися невідомим газом, коли намагалися їх врятувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну довідку Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.