В Херсонской области напали на патрульного
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Херсонской области напали на патрульного полицейского. Об этом сообщили УНН в ГУНП в Херсонской области.
Вчера, 27 мая, в областном центре на пл.Свободы работник Управления патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей получил легкие телесные повреждения от 31-летнего жителя Днепровского района, который нарушал общественный порядок.
Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, правонарушитель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений, был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас он помещен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения. По факту причинения работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Как сообщал УНН, нетрезвый мужчина напал на ребенка в столичном супермаркете .