Нетверезий чоловік напав на дитину у столичному супермаркеті

КИЇВ. 25 травня. УНН. Зловмисник у стані алкогольного сп'яніння у київському супермаркеті напав на неповнолітнього хлопчика та почав душити. Однак йому завадила мама та викликала поліцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Києві.