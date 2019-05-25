Нетверезий чоловік напав на дитину у столичному супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Зловмисник у стані алкогольного сп'яніння у київському супермаркеті напав на неповнолітнього хлопчика та почав душити. Однак йому завадила мама та викликала поліцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Києві.
Повідомлення про те, що у приміщенні супермаркету на проспекті Павла Тичини невідомий напав на дитину, надійшло до чергової частини Дніпровського управління поліції. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.
"Поспілкувавшись із очевидцями, правоохоронці з'ясували, що біля каси чоловік напав на 9-річного хлопчика та почав його душити. Мама, яка стояла поруч, накинулася на незнайомця. Після чого зловмисник відпустив дитину", - вказали у поліції.
Чоловіка затримали охоронці закладу та тримали до приїзду поліцейських. Затриманого доставили до управління поліції для з'ясування усіх обставин події. Ним виявився місцевий житель, 1977 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
За результатами тесту, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (3,09 проміле).
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, та суд обрав йому міру запобіжного заходу – особисте зобов'язання. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі.
Нагадаємо, на Київщині чоловік з вилами напав на жінку-прокурора.