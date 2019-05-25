Нетрезвый мужчина напал на ребенка в столичном супермаркете
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в киевском супермаркете напал на несовершеннолетнего мальчика и начал душить. Однако ему помешала мама и вызвала полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
Сообщение о том, что в помещении супермаркета на проспекте Павла Тычины неизвестный напал на ребенка, поступило в дежурную часть Днепровского управления полиции. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.
"Пообщавшись с очевидцами, правоохранители выяснили, что у кассы мужчина напал на 9-летнего мальчика и начал его душить. Мама, стоявшая рядом, набросилась на незнакомца. После чего злоумышленник отпустил ребенка", - указали в полиции.
Мужчину задержали охранники заведения и держали до приезда полицейских. Задержанного доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Им оказался местный житель, 1977 года рождения. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (3,09 промилле).
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, и суд избрал ему меру пресечения - личное обязательство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина с вилами напал на женщину-прокурора.