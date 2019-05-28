У Херсонській області напали на патрульного

Вчора, 27 травня, в обласному центрі на пл.Свободи працівник Управління патрульної поліції під час виконання службових обов’язків отримав легкі тілесні ушкодження від 31-річного жителя Дніпровського району, який порушував публічний порядок.

Як повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, правопорушник, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень, був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі він поміщений до ізолятора тимчасового тримання до обрання йому міри запобіжного заходу. За фактом заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.



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