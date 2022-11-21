В Херсоне снова раздаются взрывы - СМИ

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"В Херсоне слышны взрывы", - пишет Суспільне.

В то же время в Telegram-каналах также сообщают о звуках взрывов и возможных "выходах" из Олешек и Голой Пристани.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают очевидцы. Выходы из Олешек, прячьтесь. Сообщается о вылете из Голой Пристани", - говорится в сообщении.

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