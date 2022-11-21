На момент деокупації у Херсоні залишилося близько 80 тисяч жителів, люди не хочуть евакуюватися - Хлань

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Він зазначив, що наразі влада оголосила про добровільну евакуацію з Херсона та населених пунктів, які знаходяться на правому березі Дніпра. Зокрема, у Бериславі планують запустити безкоштовні маршрути, які перевозитимуть людей до Запоріжжя і Кривого Рогу, де розміщені гуманітарні штаби. До допомоги в евакуації долучилася також і Миколаївська область, додав депутат.

Хлань повідомив, що станом на зараз організовують транспортні маршрути, поки що чіткого алгоритму добровільної евакуації з Херсону немає. За його словами, у місті є проблема з інформуванням населення про гуманітарну допомогу та евакуацію, оскільки відсутні інтернет та мобільний зв'язок.

Цитата

"Люди здебільшого не хочуть виїжджати з Херсона. Вони кажуть: "Ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили рашистів. Ці труднощі, які є зараз – це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем Збройних сил України, під українським прапором", – розповів Хлань.

Нагадаємо

У Нацполіції заявили, що повертатися до деокупованого Херсона можна буде лише після завершення стабілізаційних заходів та відновлювальних робіт.