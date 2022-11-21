На момент деоккупации в Херсоне осталось около 80 тысяч жителей, люди не хотят эвакуироваться - Хлань

Детали

Он отметил, что в настоящее время власти объявили о добровольной эвакуации из Херсона и населенных пунктов, которые находятся на правом берегу Днепра. В частности, в Бериславе планируют запустить бесплатные маршруты, которые будут перевозить людей в Запорожье и Кривой Рог, где размещены гуманитарные штабы. К помощи в эвакуации присоединилась также Николаевская область, добавил депутат.

Хлань сообщил, что по состоянию на данный момент организуют транспортные маршруты, пока четкого алгоритма добровольной эвакуации из Херсона нет. По его словам, в городе есть проблема с информированием населения о гуманитарной помощи и эвакуации, поскольку отсутствует интернет и мобильная связь.

Цитата

"Люди в большинстве своем не хотят уезжать из Херсона. Они говорят: "Мы здесь пережили восемь с половиной месяцев оккупации, мы пережили рашистов. Эти трудности, которые сейчас – это ничто ввиду того, что мы вернулись домой, что мы под контролем Вооруженных сил Украины, под украинским флагом", – рассказал Хлань.

Напомним

В Нацполиции заявили, что возвращаться в деоккупированный Херсон можно будет только после завершения стабилизационных мероприятий и восстановительных работ.