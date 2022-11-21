На момент деоккупации в Херсоне осталось около 80 тысяч жителей, люди не хотят эвакуироваться - Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. К моменту деоккупации в Херсоне осталось около 80 тысяч жителей. Несмотря на то, что из города объявлена добровольная эвакуация, люби отказываются покидать свои дома, сообщил на брифинге депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.
Детали
Он отметил, что в настоящее время власти объявили о добровольной эвакуации из Херсона и населенных пунктов, которые находятся на правом берегу Днепра. В частности, в Бериславе планируют запустить бесплатные маршруты, которые будут перевозить людей в Запорожье и Кривой Рог, где размещены гуманитарные штабы. К помощи в эвакуации присоединилась также Николаевская область, добавил депутат.
Хлань сообщил, что по состоянию на данный момент организуют транспортные маршруты, пока четкого алгоритма добровольной эвакуации из Херсона нет. По его словам, в городе есть проблема с информированием населения о гуманитарной помощи и эвакуации, поскольку отсутствует интернет и мобильная связь.
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"Люди в большинстве своем не хотят уезжать из Херсона. Они говорят: "Мы здесь пережили восемь с половиной месяцев оккупации, мы пережили рашистов. Эти трудности, которые сейчас – это ничто ввиду того, что мы вернулись домой, что мы под контролем Вооруженных сил Украины, под украинским флагом", – рассказал Хлань.
Напомним
В Нацполиции заявили, что возвращаться в деоккупированный Херсон можно будет только после завершения стабилизационных мероприятий и восстановительных работ.