Коли можна повертатися до Херсона: у Нацполіції відповіли

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"Зараз є велика вибухомінна небезпека в Херсонській області, в тому числі в самому місті. Щоденно тривають розмінування – в першу чергу особливо важливих об’єктів для забезпечення життєдіяльності громадян. Також є труднощі в енергозабезпеченні, водопостачанні та забезпечення зв’язку, тому ми рекомендуємо розпочинати повернення до обласного центру або інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією і ДСНС стабілізаційних заходів розмінування і після того, як це буде оголошено керівництвом ОВА", – сказав Сергєєв.

Нагадаємо

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.