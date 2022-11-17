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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Коли можна повертатися до Херсона: у Нацполіції відповіли

Коли можна повертатися до Херсона: у Нацполіції відповіли

Київ • УНН

 • 438424 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Лише після завершення стабілізаційних заходів та відновлювальних робіт можна буде повертатися до деокупованого Херсона. Про це під час брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв, передає УНН.

Цитата

"Зараз є велика вибухомінна небезпека в Херсонській області, в тому числі в самому місті. Щоденно тривають розмінування – в першу чергу особливо важливих об’єктів для забезпечення життєдіяльності громадян. Також є труднощі в енергозабезпеченні, водопостачанні та забезпечення зв’язку, тому ми рекомендуємо розпочинати повернення до обласного центру або інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією і ДСНС стабілізаційних заходів розмінування і після того, як це буде оголошено керівництвом ОВА", – сказав Сергєєв.

Нагадаємо

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.

Українські Національні Новини

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