Коли можна повертатися до Херсона: у Нацполіції відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Лише після завершення стабілізаційних заходів та відновлювальних робіт можна буде повертатися до деокупованого Херсона. Про це під час брифінгу повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв, передає УНН.
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"Зараз є велика вибухомінна небезпека в Херсонській області, в тому числі в самому місті. Щоденно тривають розмінування – в першу чергу особливо важливих об’єктів для забезпечення життєдіяльності громадян. Також є труднощі в енергозабезпеченні, водопостачанні та забезпечення зв’язку, тому ми рекомендуємо розпочинати повернення до обласного центру або інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією і ДСНС стабілізаційних заходів розмінування і після того, як це буде оголошено керівництвом ОВА", – сказав Сергєєв.
Нагадаємо
На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.