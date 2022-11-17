Когда можно возвращаться в Херсон: в Нацполиции ответили

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"Сейчас есть большая взрывоменная опасность в Херсонской области, в том числе в самом городе. Ежедневно продолжается разминирование – в первую очередь особо важных объектов для обеспечения жизнедеятельности граждан. Также есть трудности в энергоснабжении, водоснабжении и обеспечении связи, поэтому мы рекомендуем начинать возвращение в областной центр или другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией и ГСЧС стабилизационных мер разминирования и после того, как это будет объявлено руководством ОВА", – сказал Сергеев.

Напомним

На освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений.