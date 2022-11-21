У Херсоні знову лунають вибухи - ЗМІ

Цитата

"У Херсоні чутно вибухи", - пише Суспільне.

У той же час у Telegram-каналах також повдіомляють про звуки вибухів і можливі "виходи" з Олешок та Голої Пристані.

"У Херсоні чути вибухи, повідомляють очевидці. Виходи з Олешок, ховайтесь. Повідомляється про виліт з Голої Пристані", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На момент деокупації у Херсоні залишилося близько 80 тисяч жителів, люди не хочуть евакуюватися - Хлань

Раніше

Сьогодні внаслідок російського обстрілу деокупованого Херсона госпіталізували чотирьох людей, один із травмованих помер.