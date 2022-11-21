У Херсоні знову лунають вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Херсоні чули звуки вибухів. Про це повідомляють соцмережі та ЗМІ, передає УНН.
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"У Херсоні чутно вибухи", - пише Суспільне.
У той же час у Telegram-каналах також повдіомляють про звуки вибухів і можливі "виходи" з Олешок та Голої Пристані.
"У Херсоні чути вибухи, повідомляють очевидці. Виходи з Олешок, ховайтесь. Повідомляється про виліт з Голої Пристані", - йдеться у повідомленні.
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