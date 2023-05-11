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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112469 просмотра

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В Херсоне с 16 мая сокращают комендантский час

В Херсоне с 16 мая сокращают комендантский час

Киев • УНН

 • 686642 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Херсонской громаде с 16 мая сокращают комендантский час. Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Об этом сообщили в ГВА, пишет УНН.

Детали

Начиная с 16 мая, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.

До этого комендантский час в Херсоне действовал с 20:00 до 06:00.

Кроме этого, продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня текущего года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 ежедневно.

Напомним

В Херсоне вводили длительный комендантский час с 5 по 8 мая.

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