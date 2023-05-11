В Херсоне с 16 мая сокращают комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Херсонской громаде с 16 мая сокращают комендантский час. Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Об этом сообщили в ГВА, пишет УНН.
Детали
Начиная с 16 мая, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно.
До этого комендантский час в Херсоне действовал с 20:00 до 06:00.
Кроме этого, продлен срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня текущего года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 ежедневно.
Напомним
В Херсоне вводили длительный комендантский час с 5 по 8 мая.