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У Херсоні вводять тривалу комендантську годину: з вечора 5 травня до ранку 8 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. 5 травня з 20 години у Херсоні почнеться комендантська година і триватиме до 6 години ранку 8-го травня, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Продукін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"З 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня", - написав він.

Деталі

З його слів, протягом 58 годин пересування Херсоном буде заборонено. Також місто закриють на вʼїзд і виїзд.

Голова Херсонської ОВА наголошує, щоб мешканці місця завчасно вирішили необхідні справи та зробили запаси продуктів, медикаментів на дні тривалої комендантської години.

Необхідність таких обмежень полягає у тому, щоб правоохоронці могли виконати свою роботу, не наражаючи херсонців на небезпеку.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу Херсонщини за минулу добу загинули четверо людей, семеро дістали поранення.

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