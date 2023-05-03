У Херсоні вводять тривалу комендантську годину: з вечора 5 травня до ранку 8 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. 5 травня з 20 години у Херсоні почнеться комендантська година і триватиме до 6 години ранку 8-го травня, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Продукін у Telegram, пише УНН.
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"З 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня", - написав він.
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З його слів, протягом 58 годин пересування Херсоном буде заборонено. Також місто закриють на вʼїзд і виїзд.
Голова Херсонської ОВА наголошує, щоб мешканці місця завчасно вирішили необхідні справи та зробили запаси продуктів, медикаментів на дні тривалої комендантської години.
Необхідність таких обмежень полягає у тому, щоб правоохоронці могли виконати свою роботу, не наражаючи херсонців на небезпеку.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу Херсонщини за минулу добу загинули четверо людей, семеро дістали поранення.