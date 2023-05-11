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У Херсоні з 16 травня скорочують комендантську годину

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Херсонський громаді з 16 травня скорочують комендантську годину. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Про це повідомили в МВА, пише УНН.

Деталі

Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня.

До цього комендантська година у Херсоні діяла з 20:00 до 06:00.

Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним – з 15:00 до 10:00 щодня.

Нагадаємо

У Херсоні вводили тривалу комендантська година з 5 по 8 травня.

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