У Херсоні з 16 травня скорочують комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Херсонський громаді з 16 травня скорочують комендантську годину. Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Про це повідомили в МВА, пише УНН.
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Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня.
До цього комендантська година у Херсоні діяла з 20:00 до 06:00.
Окрім цього, подовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня поточного року. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним – з 15:00 до 10:00 щодня.
Нагадаємо
У Херсоні вводили тривалу комендантська година з 5 по 8 травня.