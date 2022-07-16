В Херсоне военные рф убили мать с маленькой дочерью - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Количество погибших в результате вооруженной агрессии рф детей возросло в Украине до 353 - накануне в Херсоне военные рф убили мать с малолетней дочерью, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 16 июля 2022 года более 1015 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 353 ребенка погибли и более 662 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 353, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"15 июля в городе Херсон военнослужащими рф убита мать и ее малолетняя дочь", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Также стало известно еще о троих детях, получивших 14 июля ранения в результате ракетных обстрелов врагом центра Винницы.
Кроме того, 15 июля под огнем оккупантов в очередной раз был Бахмутский район Донецкой области. В селе Верхнекаменское получила ранение 14-летняя девушка, а в селе Свято-Покровское – 16-летняя.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.