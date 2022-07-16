У Херсоні військові рф вбили матір з малою донькою - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок збройної агресії рф дітей зросла в Україні до 353 - напередодні у Херсоні військові рф вбили матір з малолітньою донькою, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 16 липня 2022 року більше ніж 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 353, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"15 липня в місті Херсон військовослужбовцями рф вбито матір та її малолітню доньку", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Також стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.
Окрім того, 15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. У сели Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське - 16-річна.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.