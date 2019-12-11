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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 67261 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102131 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115043 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145902 просмотра

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В Херсоне разоблачили чиновников ГИС, которые способствовали рейдерскому захвату многоквартирного дома

В Херсоне разоблачили чиновников ГИС, которые способствовали рейдерскому захвату многоквартирного дома

Киев  •  УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Херсоне СБУ разоблачила должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Херсонской области за содействии в рейдерском захвате объекта незавершенного строительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники ГИС незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Общество сводило многоквартирный дом, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие "Сетам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона, организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.

Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, осуществлено объявление о подозрении в совершении преступления начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ в Киевской области заблокировала организаторов рейдерских сделок, которые перерегистрировали более двухсот земельных участков в области.

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