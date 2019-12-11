В Херсоне разоблачили чиновников ГИС, которые способствовали рейдерскому захвату многоквартирного дома

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники ГИС незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Общество сводило многоквартирный дом, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие "Сетам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона, организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.

Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, осуществлено объявление о подозрении в совершении преступления начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, СБУ в Киевской области заблокировала организаторов рейдерских сделок, которые перерегистрировали более двухсот земельных участков в области.