В Херсоне разоблачили чиновников ГИС, которые способствовали рейдерскому захвату многоквартирного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Херсоне СБУ разоблачила должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Херсонской области за содействии в рейдерском захвате объекта незавершенного строительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники ГИС незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Общество сводило многоквартирный дом, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие "Сетам", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона, организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.
Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, осуществлено объявление о подозрении в совершении преступления начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, СБУ в Киевской области заблокировала организаторов рейдерских сделок, которые перерегистрировали более двухсот земельных участков в области.