У Херсоні викрили посадовців ДВС, які сприяли рейдерському захопленню багатоквартирного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Херсоні СБУ викрила посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області на сприянні у рейдерському захопленні об’єкту незавершенного будівництва. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники ДВС незаконно здійснили опис та арешт корпоративних прав комерційної структури. Товариство зводило багатоквартирний будинок, який перебував у процесі будівництва для здачі в експлуатацію. Під штучним приводом посадовці занизили експертну оцінку об’єкту та передали на реалізацію до держпідприємства "Сетам", - сказано у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували, що чиновники в інтересах фірм, наближених до кримінальних кіл регіону, організували відчуження нерухомості за вартістю приблизно у 10% реальної вартості недобудови.
Через дії зловмисників могли постраждати інтереси громадян, які інвестували у будівництво житла.
Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину начальнику Олешківського районного відділу та старшому державному виконавцю Корабельного районного відділу ДВС Херсонщини. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, СБУ на Київщині заблокувала організаторів рейдерських оборудок, що перереєстрували більш як двісті земельних ділянок в області.