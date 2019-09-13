На Київщині затримали рейдерів землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Служба безпеки України на Київщині заблокувала організаторів рейдерських оборудок, що перереєстрували більш як двісті земельних ділянок в області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
"На Київщині Служба безпеки України блокувала рейдерські оборудки групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району Київщини. Натомість фактично реєстраційні дії вчинялись за різними адресами у Києві.
"Механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до державних реєстрів. Організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів", - повідомили у пресслужбі.
Повідомляється, що для цього зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів. Привласнене майно організатори залишали собі чи передавали третім особам. Щоб їх не розкрили, організатори знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП "Путрівське".
"У ході документування злочинної діяльності отримано вичерпні докази численних шахрайських оборудок. Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться експертні дослідження зі встановлення загальної суми шкоди, спричиненої злочинними діями, та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - повідомили в СБУ.
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