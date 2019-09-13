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В Киевской области задержали рейдеров земли

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Служба безопасности Украины в Киевской области заблокировала организаторов рейдерских оборудок, которые перерегистрировали более двухсот земельных участков в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

"В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские оборудки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области", - говорится в сообщении.

Указано, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривское" на территории Васильковского района Киевской области. При этом фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве.

"Механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственные реестры. Организаторы и непосредственные исполнители оборудки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью к госреестрам", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что для этого злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов. Присвоенное имущество организаторы оставляли себе или передавали третьим лицам. Чтобы их не раскрыли, организаторы уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП "Путривское".

"В ходе документирования преступной деятельности получено исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок. Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Проводятся экспертные исследования по установлению общей суммы ущерба, причиненного преступными действиями, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Напомним, Дубилет рассказал о первых шагах в борьбе с рейдерством.

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