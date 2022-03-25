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В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета Дмитрия Афанасьева.

Киев • УНН

 • 101503 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, председателя фракции "европейская солидарность" Дмитрия Афанасьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Халан, пишет УНН.

В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета Дмитрия Афанасьева.

Детали

Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили. В больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Через два часа домой к семье прибыли с обыском русские военные.

Цитата

"Оккупанты нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех мужчин, которые были в доме, задержали, среди них были и друзья Дмитрия.

Утром 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться", - говорится в заметке.

Напомним

В Мелитополе сообщают о хищении оккупантами журналистов.

Украинские Национальные Новости

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