У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради Дмитра Афанасьєва.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська Солідарність» Дмитра Афанасьєва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Халан, пише УНН.
Деталі
У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили. У лікарні в чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра.
Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові.
Цитата
"Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра.
Вранці 23 березня у будинку повторно провели обшук та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
У Мелітополі повідомляють про викрадення окупантами журналістів.