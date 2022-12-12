В Херсоне продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В освобожденном Херсоне продолжаются работы по возобновлению теплоснабжению. В частности, была запущена Херсонская ТЭЦ. Об этом во время брифинга рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.
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"Сейчас продолжаются работы по (восстановлению, – ред.) теплоснабжения. Та часть населения, которая имеет индивидуальное отопление, имеет тепло, потому что газоснабжение в Херсоне не прекращалось и оно постоянно. Котельные, которые удалось разминировать, запущены и работают. Запущена Херсонская ТЭЦ. Сейчас там ведутся работы по обеспечению тепла большей части жителей Херсона", – сказал Хлань.
Напомним
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.