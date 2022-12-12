У Херсоні тривають роботи з відновлення теплопостачання

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"Зараз тривають роботи з (відновлення – ред.) теплопостачання. Та частина населення, яка має індивідуальне опалення, має тепло, бо газопостачання в Херсоні не припинялося і воно є постійно. Котельні, які вдалося розмінувати, запущені й працюють. Запущена Херсонська ТЕЦ. Наразі там тривають роботи із забезпечення тепла більшої частини жителів Херсона", – сказав Хлань.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини.