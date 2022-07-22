В Херсоне и возле Чернобаевки снова громко: жители сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что жители сообщали о взрывах в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
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"За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - написал Хлань.
Детали
В телеграмм-каналах сообщают, что был взрыв там, где карьер, возле Херсона.
Дополнение
13 июля сообщалось, что украинские защитники ночью ударили по вражеским силам в Чкалово и составу боеприпасов в Чернобаевке.