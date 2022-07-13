По ворожому складу у Чорнобаївці знову вдарили вночі - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Українські захичники вночі вдарили по ворожих силах у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці, повідомили в ОК "Південь", пише УНН.
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"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.
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Також зазначається, що двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь.
"Наразі підтверджені втрати противника за ніч складають 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 – автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідується", - вказали у командуванні.
Так, за повідомленням, противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів півдня.
"Обстановка в нашій операційній зоні напружена, але контрольована силами оборони", - зазначили у командуванні.
Доповнення
У Чорнобаївці, неподалік Херсона, неодноразово знищували ворожу силу та засоби противника.
У мережі той факт, що окупанти не залишали спроб розміститися там, і те, що по них постійно завдавали ударів, навіть стало приводом для появи великої кількості мемів, зокрема, про "серіал" з епізодів ударів по Чорнобаївці.