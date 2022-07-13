По вражескому складу в Чернобаевке снова ударили ночью - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинские защитники ночью ударили по вражеским силам в Чкалово и складу боеприпасов в Чернобаевке, сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.
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"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.
Детали
Также отмечается, что дважды нашими зенитно-ракетными подразделениями в Никопольском районе был уничтожен беспилотник-разведчик, которым враг пытался разведать наши позиции и скорректировать свой огонь.
"Подтвержденные потери противника за ночь составляют 11 рашистов, 3 единицы бронированной и 2 – автомобильной техники. Остальные потери доразведываются", - указали в командовании.
Так, по сообщению, противник, пораженный собственными потерями и артиллерийско-ракетным влиянием наших сил, продолжает обустройство рубежей обороны и коварные обстрелы тыловых районов юга.
"Обстановка в нашей операционной зоне напряженная, но контролируемая силами обороны", - отметили в командовании.
Дополнение
В Чернобаевке, недалеко от Херсона, неоднократно уничтожали вражескую силу и средства противника.
В сети тот факт, что оккупанты не оставляли попыток разместиться там, и то, что по ним постоянно наносили удары, даже стало поводом для появления большого количества мемов, в частности, о "сериале" из эпизодов ударов по Чернобаевке.