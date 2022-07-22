У Херсоні та біля Чорнобаївки знову гучно: жителі повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що жителі повідомляли про вибухи в Херсоні та дуже потужний в районі Чорнобаївки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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"За останні декілька годин жителі повідомляють про вибухи: в Херсоні та дуже потужний в районі Чорнобаївки. А це означає, що скоро орки знову недорахуються багато чого зі своїх запасів", - написав Хлань.
Деталі
В телеграм-каналах повідомляють, що був вибух там, де карєр, біля Херсону.
Доповнення
13 липня повідомлялося, що українські захисники вночі вдарили по ворожих силах у Чкаловому та складу боєприпасів у Чорнобаївці.