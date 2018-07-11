В Херсоне суд рассматривает ходатайство о продлении ареста Вышинскому

"Судебное заседание началось и продолжается. Вероятно, решение следует ожидать часа за 2-3", - отметили в прокуратуре.



Напомним, 9 июля прокуратура Автономной Республики Крым подала ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей для руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.



Вышинский подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.