У Херсоні суд розглядає клопотання про продовження арешту Вишинському

"Судове засідання розпочалося і триває. Певно, рішення слід очікувати години за 2-3", - зазначили у прокуратурі.



Нагадаємо, 9 липня прокуратура Автономної Республіки Крим подала клопотання до суду про продовження строку тримання під вартою для керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського.



Вишинський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111(державна зрада) Кримінального кодексу України.