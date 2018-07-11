У Херсоні суд розглядає клопотання про продовження арешту Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Херсонський міський суд розглядає клопотання прокуратури на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику порталу "РИА Новости-Україна" Кирилу Вишинському. Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Крим.
"Судове засідання розпочалося і триває. Певно, рішення слід очікувати години за 2-3", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, 9 липня прокуратура Автономної Республіки Крим подала клопотання до суду про продовження строку тримання під вартою для керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського.
Вишинський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111(державна зрада) Кримінального кодексу України.