В Херсоне разыскивают двух несовершеннолетних, которые сбежали из реабилитационного центра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Херсоне двое мальчиков убежали из центра социально-психологической реабилитации для детей. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Несовершеннолетний 2005 года рождения и малолетний 2008 года рождения самовольно покинули реабилитационный центр в Херсоне.
В настоящее время их местонахождение неизвестно. Проводятся мероприятия по установлению места пребывания детей.
Напомним, недавно в Запорожской области разыскивали двух несовершеннолетних, которые ушли из лагеря.