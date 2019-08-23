У Херсоні розшукують двох неповнолітніх, які втекли з реабілітаційного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Херсоні двоє хлопчиків втекли з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Неповнолітній 2005 року народження та малолітній 2008 року народження самовільно залишили реабілітаційний центр у Херсоні.
На даний час їх місце перебування невідоме. Проводяться заходи з встановлення місця перебування дітей.
Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області розшукували двох неповнолітніх, які пішли з табору.