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У Херсоні розшукують двох неповнолітніх, які втекли з реабілітаційного центру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Херсоні двоє хлопчиків втекли з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Неповнолітній 2005 року народження та малолітній 2008 року народження самовільно залишили реабілітаційний центр у Херсоні.

На даний час їх місце перебування невідоме. Проводяться заходи з встановлення місця перебування дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Запорізькій області розшукували двох неповнолітніх, які пішли з табору. 

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