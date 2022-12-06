рашисты снова обстреляли Херсон, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, известно об одном погибшем, сообщает Херсонский городской совет в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В админздание коммунального предприятия и находящиеся рядом жилые дома попали несколько вражеских снарядов", - сообщили в мэрии.
Предварительно известно об одном погибшем.
В результате обстрела, как указано, возник масштабный пожар - с огнем борются херсонские спасатели.
Напомним
В Херсоне оккупанты на днях обстреляли СИЗО.