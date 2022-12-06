рашисты снова обстреляли Херсон, есть погибший

Детали

"В админздание коммунального предприятия и находящиеся рядом жилые дома попали несколько вражеских снарядов", - сообщили в мэрии.

Предварительно известно об одном погибшем.

В результате обстрела, как указано, возник масштабный пожар - с огнем борются херсонские спасатели.

Напомним

В Херсоне оккупанты на днях обстреляли СИЗО.