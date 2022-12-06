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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36755 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 72525 перегляди

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31 березня, 14:30 • 155796 перегляди

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рашисти знову обстріляли Херсон, є загиблий

рашисти знову обстріляли Херсон, є загиблий

Київ • УНН

 • 597111 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Херсон, відомо про одного загиблого, повідомляє Херсонська міська рада у Telegram, пише УНН.

Деталі

"В адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів", - повідомили у мерії.

Попередньо відомо про одного загиблого.

Внаслідок обстрілу, як вказано, виникла масштабна пожежа - з вогнем наразі борються херсонські рятувальники.

Нагадаємо

У Херсоні окупанти днями обстріляли СІЗО.

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