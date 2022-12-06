рашисти знову обстріляли Херсон, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Херсон, відомо про одного загиблого, повідомляє Херсонська міська рада у Telegram, пише УНН.
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"В адмінбудівлю комунального підприємства та житлові будинки, що розташовані поряд, влучили кілька ворожих снарядів", - повідомили у мерії.
Попередньо відомо про одного загиблого.
Внаслідок обстрілу, як вказано, виникла масштабна пожежа - з вогнем наразі борються херсонські рятувальники.
Нагадаємо
У Херсоні окупанти днями обстріляли СІЗО.