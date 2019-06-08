В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсоне на территории Днепровского района полицейский, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Херсонской области.
Как сообщили в пресс-службе, вечером в “Единый центр 102” полиции Херсонщины от сотрудника одного из подразделений полиции Херсонской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
“Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет”, — говорится в сообщении.
На место происшествия выехали руководство областной полиции, работники инспекции по личному составу областного главка полиции, управления внутренней безопасности и государственного бюро расследований.
По данным пресс-службы, предварительная правовая квалификация события — ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.
По указанию начальника полиции Херсонской области Артура Мерикова назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Алкотестер “Драгер” в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении.
Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия.
Как сообщал УНН, полицейский автомобиль сбил на переходе 10-летнего мальчика в Конотопе.