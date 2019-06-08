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У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів

У Херсоні поліцейський збив двох пішоходів

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Херсоні на території Дніпровського району поліцейський, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, здійснив наїзд на двох пішоходів. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Херсонській області.

Як повідомили у прес-службі, ввечері в “Єдиний центр 102” поліції Херсонщини від співробітника одного з підрозділів поліції Херсонської області надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

"Поліцейський повідомив, що на території Дніпровського району, перебуваючи поза службою на особистому автомобілі, здійснив наїзд на двох пішоходів, які в темну пору доби переходили проїжджу частину на ділянці дороги по вул. Іллі Кулика. Постраждалі доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає", - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди виїхали керівництво обласної поліції, працівники інспекцїї з особового складу обласного главку поліції, управління внутрішньої безпеки та державного бюро розслідувань.

За даними прес-служби, попередня правова кваліфікація події — ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

За вказівкою начальника поліції Херсонщини Артура Мєрікова призначено проведення службового розслідування, на час якого поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків.

Алкотестер “Драгер” в організмі поліцейського ознак алкогольного сп’яніння не виявив. У працівника поліції також взяті аналізи на вміст алкоголю в крові в медичному закладі.

Керівництво поліції області готове сприяти працівникам ДБР у розслідуванні даної події.

Як повідомляв УННполіцейський автомобіль збив на переході 10-річного хлопчика в Конотопі.

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