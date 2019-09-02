В Херсоне пиротехники уничтожили артснаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. 31 августа в 10:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обнаружении в Херсоне по ул. Черновола, 26 Б, предмета, похожего на артснаряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.
В тот же день, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен.
Всего с начала года на территории области херсонскими пиротехниками обезврежено 809 боеприпасов времен прошлых войн.
Напомним, около херсонского причала нашли снаряды времен Второй мировой войны.