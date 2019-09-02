В Херсоне пиротехники уничтожили артснаряд

В тот же день, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен.

Всего с начала года на территории области херсонскими пиротехниками обезврежено 809 боеприпасов времен прошлых войн.

Напомним, около херсонского причала нашли снаряды времен Второй мировой войны.